Россия налаживает отношения с США на фоне партнерства с Китаем

Россия демонстрирует открытость к нормализации отношений с Соединенными Штатами и уже предприняла два конкретных шага в этом направлении. Такая оценка ситуации была представлена журналистами китайского информационного портала Sohu.

В материале издания отмечается, что на фоне активного сближения Москвы и Пекина западные страны распространяли тезисы о возможном формировании так называемого «союза зла» или «авторитарного альянса», выражая опасения, что Россия может попытаться вовлечь Китай в участие конфликта на Украине. Однако аналитики издания уверены, что две державы не станут создавать военный альянс, направленный против США.

«Можно сказать, что Китай и Россия не могут сформировать альянс — это давно существующий консенсус между двумя странами», — подчеркнули журналисты.

По их словам, Китай, действующий на принципах политики неприсоединения, последовательно избегает конфронтации и не связан с Россией обязательствами, аналогичными статье 5 устава НАТО. Москва же, в свою очередь, демонстрирует гибкость и приверженность дипломатическим методам.

Как отмечают авторы, Москва уже предпринимает практические шаги навстречу Вашингтону. Первым таким шагом стало официальное заявление, что позитивные отношения с США соответствуют национальным интересам России. Вторым значимым действием называется продолжение поставок российского урана в Соединённые Штаты, что свидетельствует о готовности президента Владимира Путина к конструктивному диалогу с американским коллегой Дональдом Трампом.

Ранее стало известно, что американская администрация намерена запретить китайским авиакомпаниям использовать российское воздушное пространство для полётов в США. Причиной этого решения стали жалобы американских авиаперевозчиков на недобросовестную конкуренцию, поскольку им самим запрещено летать по таким же маршрутам.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

