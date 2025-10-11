Россия налаживает отношения с США на фоне партнерства с Китаем

В материале издания отмечается, что на фоне активного сближения Москвы и Пекина западные страны распространяли тезисы о возможном формировании так называемого «союза зла» или «авторитарного альянса», выражая опасения, что Россия может попытаться вовлечь Китай в участие конфликта на Украине. Однако аналитики издания уверены, что две державы не станут создавать военный альянс, направленный против США.