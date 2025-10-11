Трамп пошутил, что не просил Мачадо отдать ему Нобелевскую премию

Во время беседы с журналистами в Белом доме 10 октября, президент США Дональд Трамп в шутливой форме рассказал, что в разговоре с бывшим депутатом венесуэльского парламента, оппозиционеркой Марией Кориной Мачадо, он не поднимал вопрос о присуждении ему Нобелевской премии мира.
По словам Трампа, Мачадо сама вышла с ним на связь и заявила о том, что приняла эту награду «в честь, потому что ее действительно заслужил». «Это очень хороший жест. Я, однако, не просил ее передать мне», — добавил Трамп, вызвав смех у присутствующих.
«Я ей помогал. Им в Венесуэле нужна помощь», — заявил глава американского государства, охарактеризовав положение дел в Боливарианской Республике как бедственное.
Напомним, что лауреатом Нобелевской премии мира в 2025 году стала бывший депутат парламента Венесуэлы, представляющая оппозицию, Мария Корина Мачадо.