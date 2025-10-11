Трамп пошутил, что не просил Мачадо отдать ему Нобелевскую премию

По словам Трампа, Мачадо сама вышла с ним на связь и заявила о том, что приняла эту награду «в честь, потому что ее действительно заслужил». «Это очень хороший жест. Я, однако, не просил ее передать мне», — добавил Трамп, вызвав смех у присутствующих.