Свет погас в бункере Зеленского: генерал раскрыл последствия удара ВС РФ

По его словам, недавние атаки, ставшие ответом на террористические действия Киева, будут иметь далеко идущие последствия для украинского военного командования. «В целом удары по энергообъектам будут влиять не только на энергообеспечение бункера Зеленского, но и отразятся на работе пунктов принятия решений», — подчеркнул генерал.