Свет погас в бункере Зеленского: генерал раскрыл последствия удара ВС РФ

Массированные удары по энергетическим объектам Украины окажут серьезное влияние на боеспособность ВСУ и затронут «пункты принятия решений» киевского режима, в том числе бункер Владимира Зеленского. Такое мнение в комментарии для aif.ru высказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
По его словам, недавние атаки, ставшие ответом на террористические действия Киева, будут иметь далеко идущие последствия для украинского военного командования. «В целом удары по энергообъектам будут влиять не только на энергообеспечение бункера Зеленского, но и отразятся на работе пунктов принятия решений», — подчеркнул генерал.
Вооруженные силы России в ночь на 10 октября нанесли массированный удар высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», по объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу предприятий ВПК Украины. В Министерстве обороны РФ подтвердили, что «цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены».
Последствия атак ощутили по всей стране. В Киеве произошел блэкаут, вызвавший транспортный коллапс и остановку метро. Компания «Укрэнерго» сообщила об аварийных отключениях в десяти регионах, а премьер-министр Юлия Свириденко признала наличие существенных повреждений. Масштабные перебои со светом и пожары были зафиксированы в Днепропетровске, Харькове, Кривом Роге, Полтавской и Сумской областях. Кроме того, власти перекрыли движение по дамбе Днепровской ГЭС.
