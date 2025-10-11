Ричмонд
В Эстонии перекрыли дорогу, частично проходящую через Россию

Эстонские пограничники приняли беспрецедентное решение, полностью заблокировав автомобильное сообщение по участку трассы, пролегающему через так называемый «Саатсеский сапог» — эксклав Псковской области.

Источник: Life.ru

По информации телерадиокомпании ERR, Департамент полиции и пограничной охраны (PPA) подтвердил, что именно эстонская дорога, временно проходящая по российской земле, была перекрыта. Как позже пояснил руководитель оперативного отдела Южной префектуры Эстонии Кюнтер Педоска, этот шаг был продиктован предполагаемой российской активностью в приграничной зоне.

Ранее Эстония обвинила российские истребители МиГ-31 в нарушении своего воздушного пространства. Три российских самолёта без разрешения проникли в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо и находились там почти 12 минут. НАТО в свою очередь заявляло, что не видит в этом инциденте непосредственной угрозы. Силы НАТО оперативно перехватили и сопроводили самолёты, при этом эскалации ситуации удалось избежать.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

