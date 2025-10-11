В Эстонии перекрыли дорогу, частично проходящую через Россию

Ранее Эстония обвинила российские истребители МиГ-31 в нарушении своего воздушного пространства. Три российских самолёта без разрешения проникли в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо и находились там почти 12 минут. НАТО в свою очередь заявляло, что не видит в этом инциденте непосредственной угрозы. Силы НАТО оперативно перехватили и сопроводили самолёты, при этом эскалации ситуации удалось избежать.