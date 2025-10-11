В Белоруссии проверяют войска с приведением их в высшую боеготовность

Подразделения Вооруженных сил Белоруссии приведены в высшие степени боевой готовности для проверки, сообщили в Минобороны республики.
Отмечается, что в рамках проверки боеготовности по поручению президента Александра Лукашенко проводится комплекс мероприятий по приведению в высшие степени боеготовности с целью проверки. Ряд подразделений ВС Белоруссии выдвинется в назначенные районы и выполнит определенные в распоряжении мероприятия.
Подчеркивается, что проверка проводится под руководством государственного секретариата Совбеза Белоруссии.
Весной в Белорусии проводилась проверка боеготовности ВС с участием авиации.