Ричмонд
+13°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белоруссии проверяют войска с приведением их в высшую боеготовность

Ряд подразделений ВС Белоруссии выдвинется в назначенные районы и выполнит определенные в распоряжении мероприятия.

Источник: Аргументы и факты

Подразделения Вооруженных сил Белоруссии приведены в высшие степени боевой готовности для проверки, сообщили в Минобороны республики.

Отмечается, что в рамках проверки боеготовности по поручению президента Александра Лукашенко проводится комплекс мероприятий по приведению в высшие степени боеготовности с целью проверки. Ряд подразделений ВС Белоруссии выдвинется в назначенные районы и выполнит определенные в распоряжении мероприятия.

Подчеркивается, что проверка проводится под руководством государственного секретариата Совбеза Белоруссии.

Весной в Белорусии проводилась проверка боеготовности ВС с участием авиации.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше