В Белоруссии проверяют войска с приведением их в высшую боеготовность

Отмечается, что в рамках проверки боеготовности по поручению президента Александра Лукашенко проводится комплекс мероприятий по приведению в высшие степени боеготовности с целью проверки. Ряд подразделений ВС Белоруссии выдвинется в назначенные районы и выполнит определенные в распоряжении мероприятия.