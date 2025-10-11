Зеленский остался прятаться в своём бункере без света из-за ударов ВС РФ

«Наши удары позволяют обесточивать электростанции, которые обеспечивают в том числе проживание киевского диктатора под землёй. В целом эти удары будут влиять не только на энергообеспечение бункера Зеленского, но и отразятся на работе пунктов принятия решений», — сказал Липовой.