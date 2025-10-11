Эстония перекрыла дорогу, части проходящую через Россию

Эстонские пограничники перекрыли дорогу через «Саатсеский сапог» в Россию.
Эстонские пограничники перекрыли автомобильную дорогу, которая частично проходит через территорию Псковской области в районе так называемого «Саатсеского сапога». Решение объяснили «российской активностью» в приграничной зоне.
«Департамент полиции и пограничной охраны (PPA) перекрыл эстонскую дорогу, которая проходит через российскую территорию», — сообщила эстонская телерадиокомпания ERR. По словам руководителя оперативного отдела Южной префектуры Эстонии Кюнтера Педоска, причиной перекрытия стала «российская активность». Ранее власти Эстонии планировали построить объездную дорогу вокруг этого участка к 2028 году.
«Саатсеский сапог» — участок территории Псковской области, через который исторически проходит эстонская дорога. Ранее Эстония планировала обмен территориями с Россией, но теперь решила построить объездную дорогу и пограничное ограждение стоимостью 7 миллионов евро.
Это решение эстонских властей вписывается в общую тенденцию по ужесточению пограничного режима с Россией. Ранее, Эстония прекратила автомобильное движение по мосту Дружбы через реку Нарву, объяснив это текущей политической обстановкой и вопросами безопасности, несмотря на завершение ремонтных работ на российской стороне.