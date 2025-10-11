Эстония перекрыла дорогу, части проходящую через Россию

Это решение эстонских властей вписывается в общую тенденцию по ужесточению пограничного режима с Россией. Ранее, Эстония прекратила автомобильное движение по мосту Дружбы через реку Нарву, объяснив это текущей политической обстановкой и вопросами безопасности, несмотря на завершение ремонтных работ на российской стороне.