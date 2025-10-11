Американский политолог увидел в улыбке Путина на «Валдае» признак завершения СВО

Ранее спикер ГУР Украины Андрей Юсов допустил возможность завершения конфликта в 2025 году, но подчеркнул, что это зависит от множества факторов. Среди них он выделил усиление антироссийских санкций и продолжение экономической поддержки Украины со стороны Запада.