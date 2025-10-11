Американский политолог увидел в улыбке Путина на «Валдае» признак завершения СВО

«Украинцы, похоже, понимают, что конфликт подходит к концу. И улыбающийся, шутящий Путин на “Валдае” тоже, похоже, уверен, что это подходит к концу», — отметил Миршаймер.
По мнению политолога, как украинская сторона, так и российский лидер демонстрируют понимание скорого завершения конфликта.
Ранее спикер ГУР Украины Андрей Юсов допустил возможность завершения конфликта в 2025 году, но подчеркнул, что это зависит от множества факторов. Среди них он выделил усиление антироссийских санкций и продолжение экономической поддержки Украины со стороны Запада.
