Улыбка и хорошее настроение президента РФ Владимира Путина на «Валдае» демонстрируют, что он полностью контролирует ситуацию в вопросе кризиса на Украине. Поэтому конфликт, вероятно, скоро закончится. Такое мнение выразил американский политолог Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
По его словам, на данный момент ситуация становится очевидной для всех. Даже для стран Европейского союза, известных своей политикой, направленной на эскалацию украинского конфликта. Именно поэтому США, уверен Миршаймер, пытаются переложить ответственность за конфликт на ЕС.
«Украинцы, похоже, понимают, что конфликт подходит к концу. И улыбающийся, шутящий Путин на “Валдае” тоже, похоже, уверен, что это подходит к концу», — сказал Миршаймер.
Он также добавил, что сейчас Запад активно пытается исказить ситуацию. Поэтому утверждает, что якобы у Украины дела только налаживаются, а у России — ухудшаются. Хотя на деле все ровно наоборот.
«Так что общепринятое мнение просто не имеет смысла. Если бы украинцы были умнее, они давно заключили сделку и были бы в гораздо лучшем положении», — добавил политолог.
По его словам, наилучшим вариантом для Киева является немедленная остановка конфликта и заключение соглашение. Только в таком случае удастся уменьшить те огромные уступки, на которые придется пойти.