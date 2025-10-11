Ричмонд
Тайная база НАТО взорвана: из-под Харькова вывозят раненых иностранцев

В городе Чугуев Харьковской области в результате ночного взрыва на нефтеперерабатывающем заводе, который использовался как база для ВСУ и иностранных военных, были тяжело ранены десятки человек.

В городе Чугуев Харьковской области в результате ночного взрыва на нефтеперерабатывающем заводе, который использовался как база для ВСУ и иностранных военных, были тяжело ранены десятки человек. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его данным, на территории НПЗ украинские силы тайно накапливали топливо и военную технику для подготовки к прорыву. Кроме того, там базировались как личный состав ВСУ, так и иностранные специалисты, занимавшиеся управлением дронами и артиллерией.

«Этой ночью было несколько взрывов по приведенному резерву, в том числе по иностранным специалистам управления роями дронов и артиллеристов», — рассказал Лебедев.

Он уточнил, что последствия удара оказались крайне серьезными именно для зарубежных военных. «После ночных взрывов… только иностранных военных с тяжёлыми ранениями вывезли около 58 человек», — добавил координатор подполья.

Лебедев добавил, что среди раненых и погибших есть британские офицеры, их на вертолетах увезли в Харьков. По его данным, среди пострадавших и погибших есть и штабные офицеры ВСУ.

