ТАСС: хуситы прекращают атаки на Израиль и коммерческие суда в Красном море

После обострения конфликта в секторе Газа йеменское движение предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября 2023 года хуситы атаковали более 100 судов в Красном море и Аденском заливе.