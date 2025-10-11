Воинственный спикер парламента Молдовы готов доставить российских военных из Приднестровья в Россию: «Посадим в чартерный самолет за наш счет и отправим к маме и папе домой»

— Без этого решения, без этого шага мы не сможем говорить о долговременном урегулировании, — заявил он в интервью Agerpres. — Кишинёв должен быть готов к подходящему моменту, при участии крупных международных игроков. Мы, со своей стороны, должны быть готовы к этому моменту, в котором должны участвовать, разумеется, очень крупные геополитические игроки — Европейский союз, Соединённые Штаты Америки, Россия.