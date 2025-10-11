Лекорню вновь возглавил правительство Франции после отставки

Себастьян Лекорню возглавил кабмин в начале сентября 2025-го, а уже 6 октября подал в отставку, проведя на посту меньше месяца. За день до отставки он представил новый состав правительства, в котором ряд ключевых министров сохранил свои посты — это вызвало критику со стороны оппозиции. Сам Лекорню объяснил свой уход тем, что не смог урегулировать разногласия между партиями.