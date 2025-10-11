Курс на укрепление регионального партнёрства: визит Токаева в Душанбе и итоги саммита «Центральная Азия — Россия»

В Международном аэропорту лидера Казахстана встретил Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода. Токаев прибыл для переговоров с Эмомали Рахмоном и участия в саммите «Центральная Азия — Россия». А затем он принял участие в заседании Совета глав государств СНГ.
Отношения между Казахстаном и Таджикистаном имеют богатую историю. Они официально оформлены с 7 января 1993 года, когда был подписан Договор об основах межгосударственных отношений. С тех пор сотрудничество планомерно развивалось, через обмен визитами и формирование межстрановой правовой базы. Среди ключевых стратегических документов:
- 14 сентября 2015 года — Договор о стратегическом партнёрстве между Казахстаном и Таджикистаном, который закрепил долгосрочное направление сотрудничества.
- 22 августа 2024 года — Договор о союзнических отношениях, подписанный на высоком уровне, — новый шаг в интеграции взаимодействия между странами.
Помимо этих правовых актов, имеется большая договорно-правовая база: в разные годы подписаны десятки двусторонних соглашений (по торговле, транспорту, культуре и др.).
В этом году мероприятия в рамках визита главы государства стали логичным продолжением не только двустороннего диалога Казахстана и Таджикистана, но и шагом к углублению общего видения политико-экономической повестки и выработке новых принципов взаимодействия в Центральноазиатском регионе.
Так, формат саммита «Центральная Азия — Россия» представляет собой платформу стратегического взаимодействия, призванную укрепить политический диалог и экономические связи между участниками. Он позволяет сфокусироваться на общих интересах: транспортных коридорах, энергетике, безопасности, логистике. Первый саммит «Центральная Азия — Россия» прошел в 2022 году в Астане и стал отправной точкой продуктивного взаимодействия в многостороннем формате.
Этот саммит — сигнал для внешнего мира: Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан хотят быть активными субъектами региональной политики, а не просто «партнёрами» крупных держав. Проведение саммита в Душанбе стало ещё одним шагом в консолидации усилий стран Центральной Азии и России, направленных на укрепление политического диалога и развитие экономического партнёрства. Президент Эмомали Рахмон неоднократно посещал Россию — и его последний официальный визит состоялся
Что касается Казахстана, свое выступление на саммите Касым-Жомарт Кемелевич начал со слов благодарности Президенту Таджикистана Эмомали Рахмона за теплый прием и безупречную организацию саммита. А также затронул наиболее важные вопросы взаимоотношения с Российской Федерацией и странами внутри центральноазиатского региона.
Президент упомянул, что несмотря на геополитическую обстановку и экономическую нестабильность, Россия была, остается и будет союзником и стратегическим партнером Казахстана, ведь граница между нашими странами самая протяженная в мире — 7 591 километр. Отдельно была отмечена ситуация в самом центральноазиатском регионе — в последние годы она эволюционировала в сторону политической солидарности, экономического сотрудничества, культурного и духовного единства.
Президент затронул самые важные темы трансграничного сотрудничества:
- Торговля и кооперация в индустриальной сфере. На первом саммите главы государств сформировали новую модель экономического сотрудничества, план которой включал в себя свыше 50 мероприятий, к исполнению которых Токаев призвал относиться ответственно и своевременно. Отмечено, что двусторонняя торговля Казахстана и России в прошлом году достигла 28 миллиардов долларов. Россия вошла в группу крупнейших инвесторов казахстанской экономики, в ее развитие вложено более 26 миллиардов долларов. Реализовано 114 проектов с объемом инвестиций более 21 миллиарда долларов.
- Совместное развитие АПК, где России предложено рассмотреть проект создания совместных кластеров глубокой переработки зерна. Президент призвал российскую сторону действовать сообща, не вступая во взаимную конкуренцию на внешних рынках.
- Укрепление транспортно-логистических связей, так как Россия — это ключевое направление выхода государств региона на мировые рынки. По территории Казахстана проходят 11 международных транспортных коридоров, включая пять железнодорожных и шесть автомобильных, по которым осуществляется порядка 85% сухопутных грузоперевозок между Азией и Европой. Поэтому сотрудничество с Россией в транспортно-логистической сфере — это дело повышенной стратегической важности. Железнодорожный транзит грузов из России в Центральную Азию через Казахстан за последние три года вырос на 26 процентов, превысив 30 миллионов тонн. При этом транзит в обратном направлении увеличился почти на 50 процентов. Более того, поставки из России в Китай транзитом через Казахстан выросли в 3 раза, достигнув свыше 5 миллионов тонн.
- Логистика. Президент Токаев предложил создать Совет по развитию евразийского маршрута в рамках коридора «Север-Юг» и запустить совместную программу поддержки, призванную обеспечить устойчивое функционирование и развитие этого важного транспортного маршрута, доложил об успехах и планах. Уже сегодня зафиксирован значительный рост объемов перевозок — грузопоток составил почти 2,5 млн тонн за 2024 год, а к 2027 году планируется удвоение пропускной способности. Повышение пропускной способности автокоридора Западная Европа — Западный Китай. К 2030 году участок от Кызылорды до границы с Россией будет переведен на четырехполосное движение.
- Энергетика. Трехсторонний газовый союз России, Казахстана, Узбекистана формирует в регионе новый энергетический каркас, обеспечивая надежные поставки газа для граждан и промышленности. Подчеркнуто значение Каспийского трубопроводного консорциума, по которому в 2024 году транспортировано порядка 63 млн тонн казахстанской нефти из России в Китай. Поставки в 2024 году уже превысили все планируемые показатели. Развивается и атомная энергетика — достигнуты договоренности о сстроительстве первой АЭС в Казахстане с участием «Росатома», а в Алматы открыт филиал Национального исследовательского ядерного университета МИФИ с целью укрепления современной научно-исследовательской базы и системы подготовки квалифицированных кадров.
- Искусственный интеллект. В Астане открылся Международный центр ИИ в партнерстве с мировыми компаниями; запущен национальный суперкомпьютер и поставлена задача ввести в действие второй; начат процесс создания Исследовательского университета в области ИИ. Президент отметил заинтересованность в обмене опытом, взаимных стажировках, участии в исследовательских проектах и других совместных инициативах
- Экология. Казахстан выступил с предложением создать Совет министров стран Центральной Азии и России по экологическим вопросам. Это предложение призвано обеспечить координацию усилий в борьбе с рациональным использованием природных ресурсов, управлении водными системами, лесами и мониторинге климата. Предложена реализация Межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспия и совместную программу космического мониторинга с использованием группировки спутников для объективной оценки состояния водных ресурсов и сельскохозяйственных земель, а также прогнозирования чрезвычайных ситуаций.
- Межкультурное взаимодействие и обмен. Особо отмечено, что молодёжь при поддержке властей способна овладеть двумя и даже тремя-четырьмя языками. Президент подчеркнул, что это не отменяет приоритета казахского языка как государственного, и отметил важную роль русского языка в коммуникации и межнациональных связях. В Казахстане функционируют девять филиалов ведущих российских вузов, включая открывшийся в этом году филиал МГИМО. Также в 2024 году в Казахстане открылся филиал Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства; при этом в Бишкеке, Оше, Ташкенте были открыты филиалы казахстанских вузов. Президент Казахстана предложил провести в Казахстане первый Форум ректоров вузов в формате «Центральная Азия — Россия» с целью научно-образовательных обменов между странами-участницами саммита, а также озвучил возможность создания совместной образовательной онлайн-платформы «Цифровая библиотека ЦА — РФ» с доступом к курсам, лекциям, архивам университетов.
- Безопасность. Важность эффективного противодействия терроризму и экстремизму, а также незаконному обороту наркотиков. Продолжение совместной работы секретарей советов безопасности в формате «Центральная Азия — Россия». Предложение рассмотреть совместное обращение к Генеральному секретарю ООН с настоятельной рекомендацией назначить на должность главы миссии ООН в Афганистане компетентного, опытного специалиста, не зацикливаясь на принципах «инклюзивности» и «гендерного равенства».
В ходе заседания также выступили Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент России Владимир Путин, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
На следующий день состоялся уже Совет глав государств СНГ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на нем отметил важность объединения усилий стран СНГ на фоне геополитических потрясений и снижения уровня доверия в международных отношениях. Он подчеркнул, что СНГ доказало свою востребованность как механизм укрепления доверия и сотрудничества в новых исторических условиях.
Основными тезисами его выступления на заседании Совета были:
- Критическая необходимость согласованных действий стран СНГ в условиях международной нестабильности и ослабления миротворческого потенциала ООН.
- Подчёркивание коммерческого потенциала СНГ: общий товарооборот стран достиг 110 млрд долларов, торговля Казахстана с СНГ выросла в 1,5 раза за пять лет.
- Предложения по транспортной интеграции, включая трансказахстанский железнодорожный коридор и создание единой цифровой транспортно-логистической карты с использованием ИИ.
- Акцент на цифровизации и подготовке кадров, с упоминанием казахстанского министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, а также специализирующегося университета.
- Инициативы по развитию региональной кооперации: создание Ассоциации креативных индустрий, Регионального центра прогнозирования чрезвычайных ситуаций и расширение международного партнерства СНГ.
- Стратегическая цель — превратить СНГ в пространство созидания, прогресса и новых возможностей, укрепить его международный авторитет и динамичность.
Отметим, что его Предложение о предоставлении ШОС статуса наблюдателя и создании формата «СНГ плюс» свидетельствует о желании расширять партнерские связи и усиливать влияние СНГ как международного актора, особенно учитывая растущее влияние Китая в мире. Кроме того, сделан важный акцент на необходимости повышения доверия между странами и координации в условиях глобальной нестабильности, что подчеркивает политическую значимость СНГ, выходящую за рамки чисто экономического сотрудничества.
Подытоживая, можно резюмировать, что визит Касым-Жомарта Токаева в Душанбе и его участие в саммите «Центральная Азия — Россия» и заседании Совета глав государств СНГ стало ярким подтверждением активной роли Казахстана в формировании новой архитектуры регионального сотрудничества. Комплекс затронутых тем — от энергетики, транспорта и агропромышленного комплекса до атомной отрасли, экологии, образования и безопасности — демонстрирует системный подход Казахстана к укреплению взаимозависимости и устойчивого развития региона. В выступлении президента отчётливо прослеживается стремление выстроить прагматичное, взаимовыгодное и ориентированное на будущее партнёрство, где Центральная Азия выступает самостоятельным центром силы, способным предлагать собственные инициативы и решения.
Екатерина Николаева.