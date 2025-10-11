Курс на укрепление регионального партнёрства: визит Токаева в Душанбе и итоги саммита «Центральная Азия — Россия»

Этот саммит — сигнал для внешнего мира: Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан хотят быть активными субъектами региональной политики, а не просто «партнёрами» крупных держав. Проведение саммита в Душанбе стало ещё одним шагом в консолидации усилий стран Центральной Азии и России, направленных на укрепление политического диалога и развитие экономического партнёрства. Президент Эмомали Рахмон неоднократно посещал Россию — и его последний официальный визит состоялся 16—17 марта 2025 года. На текущем мероприятии обе стороны подписали важные документы, затрагивающие темы трудовой миграции и временного трудоустройства граждан Таджикистана в России, что призвано способствовать совершенствованию механизма организованного привлечения рабочей силы на основе взаимных интересов и потребностей двух государств.