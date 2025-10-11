Ричмонд
Курс на укрепление регионального партнёрства: визит Токаева в Душанбе и итоги саммита «Центральная Азия — Россия»

9 октября 2025 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев нанес визит по приглашению Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Душанбе.

Источник: Аkorda

В Международном аэропорту лидера Казахстана встретил Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода. Токаев прибыл для переговоров с Эмомали Рахмоном и участия в саммите «Центральная Азия — Россия». А затем он принял участие в заседании Совета глав государств СНГ.

Отношения между Казахстаном и Таджикистаном имеют богатую историю. Они официально оформлены с 7 января 1993 года, когда был подписан Договор об основах межгосударственных отношений. С тех пор сотрудничество планомерно развивалось, через обмен визитами и формирование межстрановой правовой базы. Среди ключевых стратегических документов:

  • 14 сентября 2015 года — Договор о стратегическом партнёрстве между Казахстаном и Таджикистаном, который закрепил долгосрочное направление сотрудничества.
  • 22 августа 2024 года — Договор о союзнических отношениях, подписанный на высоком уровне, — новый шаг в интеграции взаимодействия между странами.

Помимо этих правовых актов, имеется большая договорно-правовая база: в разные годы подписаны десятки двусторонних соглашений (по торговле, транспорту, культуре и др.).

В этом году мероприятия в рамках визита главы государства стали логичным продолжением не только двустороннего диалога Казахстана и Таджикистана, но и шагом к углублению общего видения политико-экономической повестки и выработке новых принципов взаимодействия в Центральноазиатском регионе.

Так, формат саммита «Центральная Азия — Россия» представляет собой платформу стратегического взаимодействия, призванную укрепить политический диалог и экономические связи между участниками. Он позволяет сфокусироваться на общих интересах: транспортных коридорах, энергетике, безопасности, логистике. Первый саммит «Центральная Азия — Россия» прошел в 2022 году в Астане и стал отправной точкой продуктивного взаимодействия в многостороннем формате.

Этот саммит — сигнал для внешнего мира: Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан хотят быть активными субъектами региональной политики, а не просто «партнёрами» крупных держав. Проведение саммита в Душанбе стало ещё одним шагом в консолидации усилий стран Центральной Азии и России, направленных на укрепление политического диалога и развитие экономического партнёрства. Президент Эмомали Рахмон неоднократно посещал Россию — и его последний официальный визит состоялся 16—17 марта 2025 года. На текущем мероприятии обе стороны подписали важные документы, затрагивающие темы трудовой миграции и временного трудоустройства граждан Таджикистана в России, что призвано способствовать совершенствованию механизма организованного привлечения рабочей силы на основе взаимных интересов и потребностей двух государств.

Что касается Казахстана, свое выступление на саммите Касым-Жомарт Кемелевич начал со слов благодарности Президенту Таджикистана Эмомали Рахмона за теплый прием и безупречную организацию саммита. А также затронул наиболее важные вопросы взаимоотношения с Российской Федерацией и странами внутри центральноазиатского региона.

Президент упомянул, что несмотря на геополитическую обстановку и экономическую нестабильность, Россия была, остается и будет союзником и стратегическим партнером Казахстана, ведь граница между нашими странами самая протяженная в мире — 7 591 километр. Отдельно была отмечена ситуация в самом центральноазиатском регионе — в последние годы она эволюционировала в сторону политической солидарности, экономического сотрудничества, культурного и духовного единства.

Президент затронул самые важные темы трансграничного сотрудничества:

  1. Торговля и кооперация в индустриальной сфере. На первом саммите главы государств сформировали новую модель экономического сотрудничества, план которой включал в себя свыше 50 мероприятий, к исполнению которых Токаев призвал относиться ответственно и своевременно. Отмечено, что двусторонняя торговля Казахстана и России в прошлом году достигла 28 миллиардов долларов. Россия вошла в группу крупнейших инвесторов казахстанской экономики, в ее развитие вложено более 26 миллиардов долларов. Реализовано 114 проектов с объемом инвестиций более 21 миллиарда долларов.
  2. Совместное развитие АПК, где России предложено рассмотреть проект создания совместных кластеров глубокой переработки зерна. Президент призвал российскую сторону действовать сообща, не вступая во взаимную конкуренцию на внешних рынках.
  3. Укрепление транспортно-логистических связей, так как Россия — это ключевое направление выхода государств региона на мировые рынки. По территории Казахстана проходят 11 международных транспортных коридоров, включая пять железнодорожных и шесть автомобильных, по которым осуществляется порядка 85% сухопутных грузоперевозок между Азией и Европой. Поэтому сотрудничество с Россией в транспортно-логистической сфере — это дело повышенной стратегической важности. Железнодорожный транзит грузов из России в Цент­ральную Азию через Казахстан за последние три года вырос на 26 процентов, превысив 30 миллионов тонн. При этом транзит в обратном направлении увеличился почти на 50 процентов. Более того, поставки из России в Китай транзитом через Казахстан выросли в 3 раза, достигнув свыше 5 миллионов тонн.
  4. Логистика. Президент Токаев предложил создать Совет по развитию евразийского маршрута в рамках коридора «Север-Юг» и запустить совместную программу поддержки, призванную обеспечить устойчивое функционирование и развитие этого важного транспортного маршрута, доложил об успехах и планах. Уже сегодня зафиксирован значительный рост объемов перевозок — грузопоток составил почти 2,5 млн тонн за 2024 год, а к 2027 году планируется удвоение пропускной способности. Повышение пропускной способности автокоридора Западная Европа — Западный Китай. К 2030 году участок от Кызылорды до границы с Россией будет переведен на четырехполосное движение.
  5. Энергетика. Трехсторонний газовый союз России, Казахстана, Узбекистана формирует в регионе новый энергетический каркас, обеспечивая надежные поставки газа для граждан и промышленности. Подчеркнуто значение Каспийского трубопроводного консорциума, по которому в 2024 году транспортировано порядка 63 млн тонн казахстанской нефти из России в Китай. Поставки в 2024 году уже превысили все планируемые показатели. Развивается и атомная энергетика — достигнуты договоренности о сстроительстве первой АЭС в Казахстане с участием «Росатома», а в Алматы открыт филиал Национального исследовательского ядерного университета МИФИ с целью укрепления современной научно-исследовательской базы и системы подготовки квалифицированных кадров.
  6. Искусственный интеллект. В Астане открылся Международный центр ИИ в партнерстве с мировыми компаниями; запущен национальный суперкомпьютер и поставлена задача ввести в действие второй; начат процесс создания Исследовательского университета в области ИИ. Президент отметил заинтересованность в обмене опытом, взаимных стажировках, участии в исследовательских проектах и других совместных инициативах
  7. Экология. Казахстан выступил с предложением создать Совет министров стран Центральной Азии и России по экологическим вопросам. Это предложение призвано обеспечить координацию усилий в борьбе с рациональным использованием природных ресурсов, управлении водными системами, лесами и мониторинге климата. Предложена реализация Межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспия и совместную программу космического мониторинга с использованием группировки спутников для объективной оценки состояния водных ресурсов и сельскохозяйственных земель, а также прогнозирования чрезвычайных ситуаций.
  8. Межкультурное взаимодействие и обмен. Особо отмечено, что молодёжь при поддержке властей способна овладеть двумя и даже тремя-четырьмя языками. Президент подчеркнул, что это не отменяет приоритета казахского языка как государственного, и отметил важную роль русского языка в коммуникации и межнациональных связях. В Казахстане функционируют девять филиалов ведущих российских вузов, включая открывшийся в этом году филиал МГИМО. Также в 2024 году в Казахстане открылся филиал Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства; при этом в Бишкеке, Оше, Ташкенте были открыты филиалы казахстанских вузов. Президент Казахстана предложил провести в Казахстане первый Форум ректоров вузов в формате «Центральная Азия — Россия» с целью научно-образовательных обменов между странами-участницами саммита, а также озвучил возможность создания совместной образовательной онлайн-платформы «Цифровая библиотека ЦА — РФ» с доступом к курсам, лекциям, архивам университетов.
  9. Безопасность. Важность эффективного противодействия терроризму и экстремизму, а также незаконному обороту наркотиков. Продолжение совместной работы секретарей советов безопасности в формате «Центральная Азия — Россия». Предложение рассмотреть совместное обращение к Генеральному секретарю ООН с настоятельной рекомендацией назначить на должность главы миссии ООН в Афганистане компетентного, опытного специалиста, не зацикливаясь на принципах «инклюзивности» и «гендерного равенства».

В ходе заседания также выступили Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент России Владимир Путин, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

На следующий день состоялся уже Совет глав государств СНГ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на нем отметил важность объединения усилий стран СНГ на фоне геополитических потрясений и снижения уровня доверия в международных отношениях. Он подчеркнул, что СНГ доказало свою востребованность как механизм укрепления доверия и сотрудничества в новых исторических условиях.

Основными тезисами его выступления на заседании Совета были:

  1. Критическая необходимость согласованных действий стран СНГ в условиях международной нестабильности и ослабления миротворческого потенциала ООН.
  2. Подчёркивание коммерческого потенциала СНГ: общий товарооборот стран достиг 110 млрд долларов, торговля Казахстана с СНГ выросла в 1,5 раза за пять лет.
  3. Предложения по транспортной интеграции, включая трансказахстанский железнодорожный коридор и создание единой цифровой транспортно-логистической карты с использованием ИИ.
  4. Акцент на цифровизации и подготовке кадров, с упоминанием казахстанского министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, а также специализирующегося университета.
  5. Инициативы по развитию региональной кооперации: создание Ассоциации креативных индустрий, Регионального центра прогнозирования чрезвычайных ситуаций и расширение международного партнерства СНГ.
  6. Стратегическая цель — превратить СНГ в пространство созидания, прогресса и новых возможностей, укрепить его международный авторитет и динамичность.

Отметим, что его Предложение о предоставлении ШОС статуса наблюдателя и создании формата «СНГ плюс» свидетельствует о желании расширять партнерские связи и усиливать влияние СНГ как международного актора, особенно учитывая растущее влияние Китая в мире. Кроме того, сделан важный акцент на необходимости повышения доверия между странами и координации в условиях глобальной нестабильности, что подчеркивает политическую значимость СНГ, выходящую за рамки чисто экономического сотрудничества.

Подытоживая, можно резюмировать, что визит Касым-Жомарта Токаева в Душанбе и его участие в саммите «Центральная Азия — Россия» и заседании Совета глав государств СНГ стало ярким подтверждением активной роли Казахстана в формировании новой архитектуры регионального сотрудничества. Комплекс затронутых тем — от энергетики, транспорта и агропромышленного комплекса до атомной отрасли, экологии, образования и безопасности — демонстрирует системный подход Казахстана к укреплению взаимозависимости и устойчивого развития региона. В выступлении президента отчётливо прослеживается стремление выстроить прагматичное, взаимовыгодное и ориентированное на будущее партнёрство, где Центральная Азия выступает самостоятельным центром силы, способным предлагать собственные инициативы и решения.

Екатерина Николаева.

