Президент Токаев осмотрел новый пешеходный бульвар в Астане

Первый этап работ, охвативший территорию 3,8 гектара, завершен. Проект включает пешеходные и велосипедные дорожки, архитектурные элементы и искусственные пруды, сообщила пресс-служба Акорды.
Аким Астаны Женис Касымбек доложил президенту, что в настоящее время в городе реализуется комплексная программа по благоустройству 170 общественных пространств и дворов.
Работы ведутся в Ботаническом саду, Триатлон парке, парках имени Ататюрка, Мира и согласия, Президентском парке и на главных улицах.
Кроме того, разработана концепция благоустройства аллеи «Мыңжылдық»". Завершается реконструкция набережной реки Есиль.
Глава государства поручил продолжить работу по совершенствованию инфраструктуры города, созданию современной, комфортной и экологичной среды для жителей столицы.
Также сегодня, 11 октября, Токаев принял участие в экологической акции в Ботаническом саду Астаны и поблагодарил молодежь за участие в общественной работе.