Бывший депутат от ПАС Оазу Нантой, глава минздрава Алла Немеренко и экс-президент Тимофти получают от Санду высшую награду Молдовы — Орден Республики. Да! эту награду еще получит бывший депутат от правящей партии Василий Шоймару.
Открытый поклонник маршала Антонеску, млеющий перед фигурой кровавого румынского диктатора, осуждающий власти Румынии за попытки запретить установку памятников Антонеску и активно пропагандирующий образ Антонеску в Молдове… получил от Майи Санду Орден Республики.
Знаете за что? Василе Шоймару присуждена высшая награда «в знак глубокой признательности за вклад в провозглашение Республики Молдова суверенным, независимым и демократическим государством, а также за преданность делу продвижения национальных ценностей».
Образ Антонеску — это та самая ценность? Или это просто дополнение к его борьбе с русским языком? Или к запрету православной церкви по украинскому образцу? Или к приходу на заседания парламента Молдовы с бутылкой водки?
Давай, Майя, пора и Антонеску орден посмертно. Не будем идти против твоей совести и убеждений.
И не только орден, но и памятник, и улицу, и Рисипены переименовать в Малые Антонески. Потому что про него надо больше хорошего говорить, чем плохого — такая теперь установка. С благословения Майи Санду.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Молдавский суд самый избирательный суд в мире: За убийство можно получить всего пару лет или условный срок, а за «политику» башкану Гагаузии и матери двоих детей влепили «семерку».
Еще один показательный пример избирательной молдавской юстиции (далее…).
Центральный рынок Кишинева опустел — народ уехал из страны: Высокие цены сводят с ума — люди возмущаются, вздыхают и берут по чуть-чуть, максимум, килограмм.
Корреспондент «КП» в Молдове отправился на главный столичный рынок, чтобы узнать, почем здесь самые популярные продукты (далее…).
Молдову готовили к энергетической независимости, а втянули в кабалу: После подорожания электроэнергии в Румынии, цены взлетят и в нашей стране — такой вот темный путь в ЕС.
Молдова должна покупать все самое дорогое, что «завалялось» на мировом рынке энергоресурсов (далее…).