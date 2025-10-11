Ричмонд
Токаев дал несколько поручений по развитию Астаны

Касым-Жомарт Токаев дал несколько поручений акиму Астаны Женису Касымбеку и министру экологии Ерлану Нысанбаеву во время масштабной экоакции в столице, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Первое поручение президент дал министру экологии и акиму столицы — ускорить строительство завода по переработке твердых бытовых отходов в Астане. Министр и аким отчитались о проделываемой работе.

После отчета акима Жениса Касымбека президент отметил, что в столице еще предстоит большая работа.

Затем президент заявил о недопустимости вандализма. Аким Астаны отчитался, что полиция ежедневно борется с вандалами.

В заключение глава государства отметил, что Астану надо сделать зеленым городом.

Также сегодня, 11 октября, Токаев принял участие в экологической акции в Ботаническом саду Астаны и поблагодарил молодежь за участие в общественной работе.