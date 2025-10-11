Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Башкирии рассказал о дальнейших планах работ на Бельском мосту

Глава Башкирии после открытия арочного Бельского моста, которое состоялось сегодня, дал интервью корреспонденту «Башинформа».

Источник: Башинформ

Радий Хабиров отметил, что в республике есть традиция в канун больших государственных праздников открывать крупные объекты после реконструкции или строительства. По мнению руководителя региона, это очень дисциплинирует сдавать объекты в срок.

Что касается дальнейших работ на Бельском мосту, они продолжатся и в 2026 году. Но не будут мешать движению транспорта.

«Планируем с правой стороны моста, со стороны памятника Салавату Юлаеву, тоже установить подсветку. С противоположной стороны она уже есть. Также очень важно принимать интеллектуальные решения по тому, как организовать реверсивное движение, грамотно регулировать потоки. Это уже забота дорожников и нашей Госавтоинспекции, — отметил Радий Хабиров. — Напомню, в реконструкцию преимущественно вложили федеральные деньги. Но и наша доля, порядка 1,2 миллиарда, есть. Душа радуется, что я скажу. Здесь было такое узкое “горлышко”, мы этот узел расширили. Будем и дальше работать».

Напомним, после открытия арочного моста шесть полос предназначены на въезд и столько же — на выезд.