Глава Башкирии рассказал о дальнейших планах работ на Бельском мосту

«Планируем с правой стороны моста, со стороны памятника Салавату Юлаеву, тоже установить подсветку. С противоположной стороны она уже есть. Также очень важно принимать интеллектуальные решения по тому, как организовать реверсивное движение, грамотно регулировать потоки. Это уже забота дорожников и нашей Госавтоинспекции, — отметил Радий Хабиров. — Напомню, в реконструкцию преимущественно вложили федеральные деньги. Но и наша доля, порядка 1,2 миллиарда, есть. Душа радуется, что я скажу. Здесь было такое узкое “горлышко”, мы этот узел расширили. Будем и дальше работать».