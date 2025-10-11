Ричмонд
Молдавия озвучила два варианта вступления в ЕС

Молдавия рассматривает два варианта вступления в Европейский союз (ЕС) — с Приднестровьем сразу или в два этапа. Об этом заявил лидер правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» (ПДС) Игорь Гросу в интервью румынскому агентству Agerpres.

Первый — чтобы Республика Молдова вступила в Европейский союз единым шагом, включая Приднестровье. Второй — чтобы процесс проходил в два этапа: сначала территории, контролируемые конституционными органами, а затем левый берег Днестра.

сказал Гросу

По его словам, Молдавия готова работать над тем, чтобы сближение со структурами ЕС проходило постепенно и без давления. Европейская интеграция не должна зависеть от политических обстоятельств, однако должна оставаться открытой для жителей левобережья.

Кишинев, как заверил Гросу, хочет добиваться сближения с Тирасполем мирным и дипломатическим путем. Процесс должен быть естественным и быть выгодным для всех граждан, добавил он.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Молдавию с выборами и заявила, что двери в Европейский союз (ЕС) для страны открыты. «Ваш выбор понятен: Европа. Демократия. Свобода. Наши двери открыты. И мы будем с вами на каждом этапе пути», — сказала она.

