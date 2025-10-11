Президент Молдовы подписала указ о присуждении государственных наград

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о присуждении государственных наград, в том числе высшей госнаграды — «Ордена Республики» (Ordinul Republicii).
Согласно документу, главной награды страны удостоены винодел Ион Лука, бывший президент страны Николае Тимофти, а также двое членов правящей партии Молдовы «Действие и солидарность» (PAS) — депутат Оазу Нантой и министр здравоохранения Алла Немеренко.
В указе говорится, что данные награды и звания присуждаются гражданам за особый вклад в консолидацию государства и выдающиеся достижения в различных сферах жизни общества, продолжительную деятельность, высокий профессионализм, гражданский дух и преданность национальным ценностям.
Этим же указом 18 человек были награждены «Орденом Почета» (Ordinul de Onoare). В их числе — участники летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже Ион Басок и Адиль Османов.
Медаль «За гражданские заслуги» (Meritul Civic) получил 41 деятель, среди которых также спортсмены-олимпийцы Даниела Кочу, Анна Дулче и Мария Олэрашу.
Медаль имени Николае Тестемицану, присуждаемую за заслуги в области медицины и здравоохранения, получили 12 человек. Звание «Народный артист» присвоено троим деятелям культуры. Почетного звания «Мастер искусств» удостоены 15 представителей культуры, а звания «Заслуженный деятель» — еще 20. Также были присвоены два почетных звания Meșter-Faur.
Всего к наградам и званиям указом президента Молдовы представлены 118 человек.