Алексей Текслер рассказал о приоритетах развития Челябинской области на выставке «Регион 2030. Платформа будущего»

«Мы один из первых регионов, который в национальном центре “Россия” сегодня представляет свой стенд, где у нас показаны различные сферы, по которым можно больше узнать о Челябинской области: и наука, и образование, и, конечно, наша природа, наша история, в том числе героическая история Челябинской области. Здесь на стенде в современном интерактивном формате можно больше узнать о нашем регионе. С одной стороны, мы говорим об истории, в том числе в годы Великой Отечественной войны, при этом представлен проект метротрама. Это наше будущее. И вот таких примеров очень много. Уверен, что наш стенд будет пользоваться популярностью», — отметил Алексей Текслер.