Алексей Текслер рассказал о приоритетах развития Челябинской области на выставке «Регион 2030. Платформа будущего»

«Мы один из первых регионов, который в национальном центре “Россия” сегодня представляет свой стенд, где у нас показаны различные сферы, по которым можно больше узнать о Челябинской области: и наука, и образование, и, конечно, наша природа, наша история, в том числе героическая история Челябинской области. Здесь на стенде в современном интерактивном формате можно больше узнать о нашем регионе. С одной стороны, мы говорим об истории, в том числе в годы Великой Отечественной войны, при этом представлен проект метротрама. Это наше будущее. И вот таких примеров очень много. Уверен, что наш стенд будет пользоваться популярностью», — отметил Алексей Текслер.
Челябинская область вошла в число семи регионов, принимающих участие в первом блоке масштабного выставочного проекта «Регион 2030. Платформа будущего».
«В каждом субъекте нашей страны есть то, чем по праву гордятся его жители, что способно удивить, поразить и вдохновить. И особенно важно делиться этим со всей страной», — отмечал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко на открытии выставки.
В рамках презентации Алексей Текслер представил девять ключевых направлений развития Южного Урала. Особый упор делается на поддержку участников СВО, поддержку семей, ускоренное технологическое развитие, инфраструктуру качества жизни, экологию.
«Челябинская область — это сплав возможностей. Главная задача — сделать Челябинскую область регионом абсолютных возможностей для жителей всех возрастов. Мы делаем все, чтобы наша страна была сильной, чтобы мы с вами гордились ей и нашим регионом», — резюмировал Алексей Текслер.
В рамках выставки Челябинская область подписала ряд соглашений о сотрудничестве: с движением «Волонтеры Победы», Ассоциацией финно-угорских народов России, Всероссийским студенческим корпусом спасателей. Кроме того, при участии Алексея Текслера министр молодежи региона Юрий Болдырев подписал стратегически важные соглашения о сотрудничестве с ведущими общественными организациями страны.
«Это важный стратегический шаг, который открывает новые возможности для нашей молодежи и выводит региональную молодежную политику на федеральный уровень. Важно, что эти соглашения были подписаны в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича Текслера, что подчеркивает особую значимость развития и поддержки молодежи для руководства региона», — отметил Юрий Болдырев.
Партнерами министерства молодежи Челябинской области стали всероссийское добровольческое молодежное общественное движение «За патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи Волонтерская Рота Боевого Братства», всероссийское экологическое общественное движение «Экосистема», общероссийская общественная молодежная патриотическая организация «Российского Союза ветеранов Афганистана» («Наследие»), общероссийское общественное молодежное движение «Ассоциация студентов и студенческих объединений», общероссийская общественная организация «Городские реновации», федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр содействия молодым специалистам», автономная некоммерческая организация современного искусства и спорта «Уличная Классика».
Ожидается, что подписанные соглашения станут прочной основой для реализации совместных проектов, направленных на формирование активной, социально ответственной и конкурентоспособной молодежи Челябинской области.