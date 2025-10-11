Губернатора Вячеслава Федорищева посвятили в казаки

«Присягаю верой и правдой служить Отечеству, казачеству и вере православной, свято хранить добрые казачьи традиции и обычаи, защищать их в годину брани, не щадя живота своего, не за страх, а по совести выполнять возложенные на меня обязанности, — произнес Вячеслав Федорищев слова присяги. — А данные мне права и власть не употреблять во зло».