Гросу: интеграция Приднестровья — лишь вопрос времени

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Экономическая система в Приднестровье фактически ориентирована на ЕС, поэтому процесс реинтеграции региона неизбежен, заявил спикер парламента Молдовы Игорь Гросу в интервью румынскому агентству Agerpres.

Источник: Sputnik.md

По его мнению, экономическая модель Приднестровья рухнула, поскольку она держится исключительно на поставках бесплатного газа. При этом Гросу отметил, что на сегодняшний день более 80% экспорта предприятий, расположенных на левом берегу Днестра, направляются в Европейский союз, прежде всего в Румынию.

Гросу также выразил уверенность, что приднестровский вопрос не станет препятствием на пути Молдовы к членству в Евросоюзе. По его словам, существуют два сценария возможной интеграции: объединенной Молдовы, либо двумя шагами — с территорией, контролируемой конституционными властями страны, и, на более позднем этапе, вторым шагом — с территорией левобережья Днестра.

«Все будет зависеть от ряда факторов и от того, с какой скоростью мы будем продвигаться в процессе вступления в Европейский сою, я имею в виду и реформы… Процесс интеграции в ЕС может способствовать решению приднестровской проблемы», — добавил Гросу.

Он также заявил, что возвращение Приднестровья под контроль властей в Кишиневе является «вопросом времени» и может произойти только мирным путем.

Официальный Кишинев с августа 2023 года не дает вывозить продукцию приднестровским заводам «Молдавизолит», «Электромаш» и «Потенциал», назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе. В Тирасполе не раз заявляли, что бюджет Приднестровья недополучает серьезные суммы из-за этих действий.

