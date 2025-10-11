— Мы этим людям хуже делаем, давая им доступ к выборам! — вдруг заявил член Совета Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией Валерий Паша.
Замминистр правды Майи Санду определил, что гражданам Молдовы в Приднестровье становится только хуже от участия в выборах молдавского парламента или президента. Поэтому, логично, сделать им лучше — и запретить в выборах участвовать вообще.
Недалёк день, когда Валера Паша захочет лучше сделать абсолютно всем жителям Молдовы и выборы в республике будут в принципе отменены вообще, чтобы не подвергать угрозе демократию и евроинтеграцию.
Мандаты депутатов «хорошие люди» будут передавать по наследству своим хорошим детям. Президентку на посту президента сменит веришоара президентки. Будут трудовые династии министров, когда министр-отец, госсекретарь министерства — сын министра, пресс-секретарь министерства — дочь министра, бухгалтер министерства — фин министра, а супруга министра работает судьёй или прокурором.
Запомните этот твит, как говорится.
Когда-нибудь прокуратура всем потоком этого бреда займётся — и Валерий Паша сильно удивится, что всё это время разжигал, ограничивал права граждан, призывал к дискриминации. Или не удивится и признается, что да. Но заявит в своё оправдание, что просто тяжёлое детство было, неизжитые комплексы неполноценности, зависимость от грантов.