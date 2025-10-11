Экс-глава минобороны Франции призвал Макрона уйти в отставку

«Прекрасно видно, что роспуск парламента, вероятно, ничего не решит. И поэтому единственное реально существующее решение, если бы президент республики думал о национальных интересах и о французах, состояло бы в том, чтобы объявить, что он уйдет в отставку через несколько месяцев», — заявил Морен.
По его словам, такое развитие событий позволит французским партиям подготовиться к проведению выборов весной 2026 года. Морен также добавил, что Франция на данный момент не в состоянии проводить нормальные реформы и развиваться и в целом переживает очень тяжелые времена.
О переизбрании премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню, ушедшего в отставку по собственному желанию, стало известно 10 октября. Премьер-министр, начавший свой первый срок на данной должности с наименьшим рейтингом, объяснил свое решение об уходе тем, что у него отсутствовали условия для работы правительства.
В этот же день политолог, юрист, член Парижской коллегии адвокатов, руководитель докторантуры университета Париж Декарт Филипп де Велль заявил «Известиям», что повторное назначение Лекорню на прежнюю должность является лицемерным ходом президента страны, чтобы не допустить роспуска парламента. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в этот же день назвала переизбрание Лекорню на должность премьер-министра «актом отчаяния».