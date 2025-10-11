Эстония перекрыла дорогу, которая частично проходит через территорию России

В 2024 году эстонские власти решили построить объездную дорогу вокруг «Саатсеского сапога»: по информации ERR, строительство может начаться в 2026-м и завершиться через два года. Возведение пограничного ограждения в этом районе может обойтись Таллину в €7 млн. При этом МИД России заявлял, что у эстонских граждан «сохраняется возможность проезжать по российскому отрезку пути без прохождения пограничных формальностей», если они следуют через Псковскую область без остановок.