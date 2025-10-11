Экс-генсек НАТО Столтенберг рассказал в мемуарах о первой встрече с Путиным

В Европе вышли мемуары экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга, где он раскрыл острые эпизоды взаимоотношений между лидерами Запада. В частности, он пишет о резкой оценке Владимира Зеленского со стороны Джо Байдена, непростых отношениях с Ангелой Меркель и первой встрече с Путиным. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

что Джо Байден называл Владимира Зеленского «занозой в заднице», а Ангела Меркель разочаровалась.