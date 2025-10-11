Axios узнал, что Зеленский и Трамп обсудили поставки ракет Tomahawk Киеву

О принятии какого-либо решения не сообщается.
Один из собеседников указал, что разговор продлился около получаса.
Зеленский назвал разговор с Трампом хорошим и продуктивным. Он указал, что сообщил американскому коллеге об атаках на украинскую энергетику и в связи с этим отметил готовность США помочь усилить ПВО Украины.
Российское Минобороны сообщало о массированном ударе в ночь на 10 октября по объектам энергоинфраструктуры Украины, обеспечивающей работу военно-промышленного комплекса страны. 11 октября ведомство заявило о поражении «топливно-энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ».
23 сентября Трамп и Зеленский провели личную встречу на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Как сообщали The Wall Street Journal и The Telegraph, во время нее украинский президент попросил американского о поставках Tomahawk. Позднее вице-президент США Джей Ди Вэнс подтверждал, что обсуждения поставок ведутся.
Сам Трамп 6 октября сообщил, что «почти принял решение» по «Томагавкам», но еще намерен выяснить, что Украина собирается с ними делать.
