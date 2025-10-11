Ричмонд
Axios узнал, что Зеленский и Трамп обсудили поставки ракет Tomahawk Киеву

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время телефонной беседы 11 октября обсуждали поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Tomahawk (до 2,5 тыс. км), сообщают источники Axios.

Источник: Reuters

О принятии какого-либо решения не сообщается.

Один из собеседников указал, что разговор продлился около получаса.

Зеленский назвал разговор с Трампом хорошим и продуктивным. Он указал, что сообщил американскому коллеге об атаках на украинскую энергетику и в связи с этим отметил готовность США помочь усилить ПВО Украины.

Российское Минобороны сообщало о массированном ударе в ночь на 10 октября по объектам энергоинфраструктуры Украины, обеспечивающей работу военно-промышленного комплекса страны. 11 октября ведомство заявило о поражении «топливно-энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ».

23 сентября Трамп и Зеленский провели личную встречу на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Как сообщали The Wall Street Journal и The Telegraph, во время нее украинский президент попросил американского о поставках Tomahawk. Позднее вице-президент США Джей Ди Вэнс подтверждал, что обсуждения поставок ведутся.

Сам Трамп 6 октября сообщил, что «почти принял решение» по «Томагавкам», но еще намерен выяснить, что Украина собирается с ними делать.

Материал дополняется

