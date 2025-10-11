Беглов утвердил список лучших инвесторов Петербурга 2025 года

Как сообщает пресс-служба Смольного, награда присуждается организациям, реализовавшим наиболее значимые инвестиционные проекты для Санкт-Петербурга. В апреле 2025 года перечень номинаций был расширен и обновлен для более точного отражения современных экономических приоритетов города. Присуждение награды способствует повышению инвестиционной привлекательности Петербурга и отмечает вклад бизнеса в социально-экономическое развитие мегаполиса.