Беглов утвердил список лучших инвесторов Петербурга 2025 года

Традиционная церемония награждения почётным знаком пройдёт в конце ноября.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о присуждении почётного знака «Инвестор года» лучшим компаниям, внесшим значительный вклад в развитие городской экономики. Церемония награждения лауреатов 2025 года запланирована на конец ноября.

Как сообщает пресс-служба Смольного, награда присуждается организациям, реализовавшим наиболее значимые инвестиционные проекты для Санкт-Петербурга. В апреле 2025 года перечень номинаций был расширен и обновлен для более точного отражения современных экономических приоритетов города. Присуждение награды способствует повышению инвестиционной привлекательности Петербурга и отмечает вклад бизнеса в социально-экономическое развитие мегаполиса.

Почётный знак «Инвестор года» вручается в Санкт-Петербурге ежегодно с 2006 года. Среди критериев отбора — объем инвестиций, создание новых рабочих мест, внедрение инновационных технологий и влияние на городскую среду.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Новоорловском заказнике открылась экотропа для наблюдения за ястребами и мухоловками.

