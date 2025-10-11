Никитин проверил обновление социальных объектов в Вачском округе

В рамках визита глава региона осмотрел ряд образовательных и социальных учреждений, в которых ведутся или завершены капитальные ремонтные работы. Первым объектом стала Казаковская средняя школа. Она входит в число 11 школ, открывшихся после масштабной реконструкции в День знаний. Обновление учебного заведения проводилось в рамках нового национального проекта «Молодёжь и дети». В школе обучаются около 150 учеников. В ходе ремонта были модернизированы учебные классы, столовая и спортивный зал. Учебные кабинеты оснастили новой мебелью и современным оборудованием.