Рустам Минниханов: Для нас сотрудничество с Индией очень важно

«Для нас сотрудничество с Индией очень важно. Мы знаем, каких успехов достигла эта страна в сфере информационных технологий, медицине, фармакологии, инновациях и технологическом развитии. Следует продолжить традицию проведения форума в будущем и использовать его как площадку для обмена опытом, налаживания деловых контактов и поиска новых проектов с Индией. Интерес со стороны наших индийских партнеров также большой, будем активно работать», — подчеркнул лидер республики.