Рустам Минниханов: Для нас сотрудничество с Индией очень важно

Раис Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании в Доме Правительства РТ подвел итоги первого бизнес-форума «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность», прошедшего 8—9 октября в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Источник: rais.tatarstan.ru

Форум собрал около 3,5 тыс. участников. В его рамках состоялось 15 сессий и пленарное заседание, было подписано 19 соглашений, включая договор между Спасским районом Татарстана и индийским городом Агра. Кроме того, ряд предприятий республики заключили соглашения о привлечении рабочей силы из Индии.

«Для нас сотрудничество с Индией очень важно. Мы знаем, каких успехов достигла эта страна в сфере информационных технологий, медицине, фармакологии, инновациях и технологическом развитии. Следует продолжить традицию проведения форума в будущем и использовать его как площадку для обмена опытом, налаживания деловых контактов и поиска новых проектов с Индией. Интерес со стороны наших индийских партнеров также большой, будем активно работать», — подчеркнул лидер республики.

