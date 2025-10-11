Ричмонд
Источник: Комсомольская правда

О, а вот и те самые «изменения» в Молдове, которые обещали ПАС во время предвыборной кампании.

Проговорился Игорь Гросу:

Правительство будет состоять только из челнов ПАС — «нам так комфортно».

Речан, скорее всего, останется премьер-министром — «ему так комфортно».

Сам Гросу, скорее всего, останется, спикером парламента — «мне так комфортно».

