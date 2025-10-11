О, а вот и те самые «изменения» в Молдове, которые обещали ПАС во время предвыборной кампании.
Проговорился Игорь Гросу:
Правительство будет состоять только из челнов ПАС — «нам так комфортно».
Речан, скорее всего, останется премьер-министром — «ему так комфортно».
Сам Гросу, скорее всего, останется, спикером парламента — «мне так комфортно».
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Молдавский суд самый избирательный суд в мире: За убийство можно получить всего пару лет или условный срок, а за «политику» башкану Гагаузии и матери двоих детей влепили «семерку».
Еще один показательный пример избирательной молдавской юстиции (далее…).
Центральный рынок Кишинева опустел — народ уехал из страны: Высокие цены сводят с ума — люди возмущаются, вздыхают и берут по чуть-чуть, максимум, килограмм.
Корреспондент «КП» в Молдове отправился на главный столичный рынок, чтобы узнать, почем здесь самые популярные продукты (далее…).
Молдову готовили к энергетической независимости, а втянули в кабалу: После подорожания электроэнергии в Румынии, цены взлетят и в нашей стране — такой вот темный путь в ЕС.
Молдова должна покупать все самое дорогое, что «завалялось» на мировом рынке энергоресурсов (далее…).