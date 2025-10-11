Ричмонд
На озере Байкал столкнулись два судна, три человека погибли

По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, столкнулись скоростной катер «Важный» и судно «Ярославец».

В Иркутской области на Байкале столкнулись два судна, в результате ЧП три человека погибли, сказано в сообщении Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Об этом информирует ТАСС.

Столкновение произошло сегодня, 11 октября, на Байкале в районе поселка Листвянка. По предварительной информации, на борту маломерного судна находились пять человек. Из-за столкновения один человек получил травмы, трое скончались. Ведется поиск еще одного пассажира.

Отмечается, что на борту второго судна находились девять человек, они не пострадали. -0-