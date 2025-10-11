Люди слышать не хотят о возврате домой: Почему диаспора не спешит возвращаться в Молдову, несмотря на обещанные «хорошие времена» от ПАС

Игорь Гросу задался вопросом почему граждане Молдовы «преуспели за рубежом, преуспели в чужой стране, с другим законодательством, другим языком, другой культурой, утвердились там, создали рабочие места и добились успеха, то почему они не преуспели дома?».
Может потому что Майе Санду диаспора нужна лишь для выборов? Или потому что режим президентки просто сделал невозможным инвестирование в Молдову?
А, впрочем, давайте спросим у самих диаспорчан, почему они там добились успеха, а тут добиваться не хотят?
И вот что услышим в ответ: «Люди слышать о приезде в Молдову не хотят […] Разочарованы очень сильно. Очень сильно разочарованы. Обещалось [на прошлых выборах] очень много и… Многих, кого я там знаю, они не желают возвращаться домой».
Или вот: «Моя история [инвестировать в Молдову] закончилась два года назад. У меня была мечта вернуться в страну и привести несколько проектов […] Я хотел начать с сельского хозяйства, с туризма. Я очень надеялся, но ничего не смог, потому что люди, которые думали, что могут заниматься политикой, сделали очень плохую вещь и я был вынужден уступить и вернуться в диаспору. К сожалению, руководство страны обещало диаспоре много, но слова не сдержало […] Я скажу честно, столько людей инвестировали в Молдову, в том числе в мой населённый пункт, через год-два собирают вещи и уезжают — они хотят стабильности, правосудия. Полиция, примэрия, все чиновники просят взяток, несмотря на то что власть сменилась».
Вот тоже хорошее: «У нас были большие надежды, думали, что что-то изменится и вернёмся домой с нашим бизнесом, но наши ожидания не оправдались».
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Молдавский суд самый избирательный суд в мире: За убийство можно получить всего пару лет или условный срок, а за «политику» башкану Гагаузии и матери двоих детей влепили «семерку».
Еще один показательный пример избирательной молдавской юстиции (далее…).
Центральный рынок Кишинева опустел — народ уехал из страны: Высокие цены сводят с ума — люди возмущаются, вздыхают и берут по чуть-чуть, максимум, килограмм.
Корреспондент «КП» в Молдове отправился на главный столичный рынок, чтобы узнать, почем здесь самые популярные продукты (далее…).
Молдову готовили к энергетической независимости, а втянули в кабалу: После подорожания электроэнергии в Румынии, цены взлетят и в нашей стране — такой вот темный путь в ЕС.
Молдова должна покупать все самое дорогое, что «завалялось» на мировом рынке энергоресурсов (далее…).