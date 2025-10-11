Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: сокращение госаппарата США усугубило разногласия в Конгрессе

NYT отмечает, что по плану президента США Дональда Трампа увольнения и угрозы оставить федеральных служащих без зарплат должны были вынудить Демократическую партию смягчить свою позицию и пойти на сделку ради возобновления финансирования правительства.

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начатые правительством США массовые сокращения федеральных служащих в связи с частичной приостановкой работы правительства США (шатдауном) не способствуют решению проблемы и лишь усугубляют разногласия между демократами и республиканцами в Конгрессе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times (NYT).

NYT отмечает, что по плану президента США Дональда Трампа увольнения и угрозы оставить федеральных служащих без зарплат должны были вынудить Демократическую партию смягчить свою позицию и пойти на сделку ради возобновления финансирования правительства. Однако действия Белого дома пока что лишь укрепили решимость демократов добиваться от республиканцев уступок в области здравоохранения и не соглашаться без этих уступок на предложения по преодолению шатдауна.

10 октября директор Административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут подтвердил начало сокращения численности американского госаппарата. Ранее американская администрация неоднократно заявляла о том, что Белый дом собирается воспользоваться шатдауном в том числе для дальнейшего сокращения численности сотрудников различных структур исполнительной ветви власти США. В пятницу более 4,1 тыс. федеральных служащих США получили уведомления о сокращении их рабочих мест. В соответствии с действующими в стране нормами, попавшие под сокращение госслужащие лишатся своих рабочих мест через 30−60 дней.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (7.00 по минскому времени) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения, и обвиняли друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях. -0-

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше