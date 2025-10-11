На севере Синайского полуострова археологи обнаружили военную крепость времен Нового царства

Генсек Высшего совета по делам древностей Египта Мухаммед Исмаил Халед упомянул, что в ходе раскопок были обнаружены часть южной стены крепости длиной около 105 м и шириной 2,5 м, 11 оборонительных башен, а также северо-западная башня и части северной и западной стен.