Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гладков предупредил белгородцев об отключениях света на фоне удара

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выступил с новым срочным предупреждением для жителей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выступил с новым срочным предупреждением для жителей. Вечерняя ракетная атака, отраженная силами ПВО, может повлечь за собой перебои в энергоснабжении.

«Уважаемые жители области! После последнего вражеского обстрела возможны кратковременные веерные отключения электроэнергии», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее над Белгородом и Белгородским районом были сбиты вражеские ракеты. Их обломки привели к ряду разрушений на земле, повредив здания и автомобили.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.