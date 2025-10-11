Гладков предупредил белгородцев об отключениях света на фоне удара

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выступил с новым срочным предупреждением для жителей. Вечерняя ракетная атака, отраженная силами ПВО, может повлечь за собой перебои в энергоснабжении.
«Уважаемые жители области! После последнего вражеского обстрела возможны кратковременные веерные отключения электроэнергии», — написал глава региона в своем телеграм-канале.
Напомним, ранее над Белгородом и Белгородским районом были сбиты вражеские ракеты. Их обломки привели к ряду разрушений на земле, повредив здания и автомобили.
