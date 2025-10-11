Захарова: Россия примет ответные меры на высылку журналиста ВГТРК из Швеции

Россия ответит на высылку российского журналиста из Швеции, который намеревался снять сюжет об экономической ситуации в европейских странах. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат рассказала, что власти Швеции лишили журналиста ВГТРК пятилетней многократной французской визы. Предлогом стало то, что медицинская страховка не работает в Швеции. Захарова отметила, что визу журналист получил с учетом этой самой медицинской страховки. По словам дипломата, работать этим страховым компаниям на территории Швеции было, по сути, запрещено. В результате журналист был задержан, допрошен и выслан.
«Будут ли ответные меры? Надеюсь, вы не сомневаетесь», — подчеркнула дипломат.
Ранее Захарова обвинила Запад в информационной войне против России.