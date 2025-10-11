Эрдоган намерен посетить сектор Газа

Эрдоган отметил, что Турция поддерживает все инициативы, направленные на прекращение насилия. В своем выступлении он подчеркнул, что справедливое урегулирование конфликта не должно приводить к проигравшим сторонам. По его мнению, соглашение между Израилем и палестинским движением ХАМАС должно способствовать установлению мира, стабильности и безопасности в регионе.