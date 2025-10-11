Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эрдоган намерен посетить сектор Газа

Президент Турции заявил, что правительство Израиля обязано выполнять взятые на себя обязательства.

Источник: Аргументы и факты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о своем намерении посетить с визитом сектор Газа в ходе высступления перед сторонниками правящей партии в Ризе, сообщает TRT Haber.

В ответ на призывы своих соратников «отвези нас в Газу», он подчеркнул, что сначала туда отправится он сам, а затем последуют остальные.

Эрдоган отметил, что Турция поддерживает все инициативы, направленные на прекращение насилия. В своем выступлении он подчеркнул, что справедливое урегулирование конфликта не должно приводить к проигравшим сторонам. По его мнению, соглашение между Израилем и палестинским движением ХАМАС должно способствовать установлению мира, стабильности и безопасности в регионе.

Президент Турции также выразил мнение, что правительство Израиля обязано выполнять взятые на себя обязательства и прекратить агрессивную политику, которая представляет угрозу безопасности как для региона в целом, так и для граждан Израиля.

Ранее сообщалось, что американские военные начали размещаться в секторе Газа с целью контроля за соблюдением договоренностей.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше