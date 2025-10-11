Эрдоган намерен посетить сектор Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о своем намерении посетить с визитом сектор Газа в ходе высступления перед сторонниками правящей партии в Ризе, сообщает TRT Haber.
В ответ на призывы своих соратников «отвези нас в Газу», он подчеркнул, что сначала туда отправится он сам, а затем последуют остальные.
Эрдоган отметил, что Турция поддерживает все инициативы, направленные на прекращение насилия. В своем выступлении он подчеркнул, что справедливое урегулирование конфликта не должно приводить к проигравшим сторонам. По его мнению, соглашение между Израилем и палестинским движением ХАМАС должно способствовать установлению мира, стабильности и безопасности в регионе.
Президент Турции также выразил мнение, что правительство Израиля обязано выполнять взятые на себя обязательства и прекратить агрессивную политику, которая представляет угрозу безопасности как для региона в целом, так и для граждан Израиля.
Ранее сообщалось, что американские военные начали размещаться в секторе Газа с целью контроля за соблюдением договоренностей.