Президент Мадагаскара сбежал из страны на фоне массовых протестов

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина, оказавшись перед лицом массовых протестов, вынужден был покинуть столицу страны, сообщает журнал Jeune Afrique. Эти события позволили митингующим занять исторически значимую площадь 13 мая в столице острова Антананариву. Именно там традиционно происходили важнейшие политические изменения, включая смену власти.

Источник: Life.ru

«Согласно нашим источникам, президент Андри Радзуэлина, загнанный в угол после нескольких недель демонстраций, покинул город», — пишет издание.

Протестующие добиваются улучшения условий жизни, прекращения перебоев в подаче воды и электричества, а также выступают с требованием смены кабинета министров.

Ранее акция протестов прошла в Варшаве. Там тысячи поляков вышли с лозунгами против мигрантов. Акция была организована сторонниками оппозиционной партии «Право и справедливость», собравшимися на Замковой площади польской столицы.

