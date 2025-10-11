Президент Мадагаскара сбежал из страны на фоне массовых протестов

«Согласно нашим источникам, президент Андри Радзуэлина, загнанный в угол после нескольких недель демонстраций, покинул город», — пишет издание.
Протестующие добиваются улучшения условий жизни, прекращения перебоев в подаче воды и электричества, а также выступают с требованием смены кабинета министров.
Ранее акция протестов прошла в Варшаве. Там тысячи поляков вышли с лозунгами против мигрантов. Акция была организована сторонниками оппозиционной партии «Право и справедливость», собравшимися на Замковой площади польской столицы.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.