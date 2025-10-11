В парламенте Шри-Ланки создали группу дружбы с Беларусью

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Индии и Шри-Ланке по совместительству Михаил Касько провел переговоры со спикером парламента Шри-Ланки Джагат Викрамаратне. На встрече стороны подчеркнули высокий уровень сотрудничества по широкому спектру направлений, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
«Обсуждены перспективы наращивания взаимодействия в сфере промышленности, сельского хозяйства и альтернативной энергетики. Посол Беларуси передал приветственный адрес от имени председателя Совета Республики Национального собрания Натальи Кочановой с приглашением ланкийской делегации во главе с Джагатом Викрамаратне посетить Беларусь», — рассказали в пресс-службе МИД.
По приглашению ланкийской стороны посол принял участие в заседании парламента, во время которого было принято решение о создании группы дружбы с Республикой Беларусь, утвержден ее состав. На пост ответственного секретаря группы дружбы избрали выпускника Витебского государственного медицинского университета Патманатана Сатиялингама.
В Коломбо Михаил Касько также встретился с заместителем министра транспорта, автомобильных дорог, портов и гражданской авиации Шри-Ланки Капилой Перерой. Они обсудили сотрудничество в сфере гражданской авиации.
Глава белорусской дипмиссии отметил, что открытие с октября 2025 года прямых чартерных авиарейсов из Беларуси в Шри-Ланку является знаковым событием в преддверии празднования 25-летия установления дипломатических отношений между странами.
Стороны согласились, что необходимо двигаться дальше в данном направлении и выйти в ближайшее время на подписание соглашения о воздушном сообщении, которое позволит запустить регулярное авиасообщение между Минском и Коломбо. «Это создаст комфортные условия для путешествий граждан и станет дополнительным стимулом для развития сотрудничества в образовательной, туристической и экономической сферах», — подчеркнули в МИД. -0-