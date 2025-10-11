В парламенте Шри-Ланки создали группу дружбы с Беларусью

Стороны согласились, что необходимо двигаться дальше в данном направлении и выйти в ближайшее время на подписание соглашения о воздушном сообщении, которое позволит запустить регулярное авиасообщение между Минском и Коломбо. «Это создаст комфортные условия для путешествий граждан и станет дополнительным стимулом для развития сотрудничества в образовательной, туристической и экономической сферах», — подчеркнули в МИД. -0-