Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-советнику Трампа Болтону могут предъявить обвинения уже на следующей неделе

В ближайшее время Джону Болтону, ранее занимавшему пост советника по национальной безопасности при Дональде Трампе, грозит предъявление обвинений в совершении федеральных преступлений. Об этом сообщает NBC News.

Источник: Life.ru

Согласно информации, полученной телеканалом, прокуратура штата Мэриленд планирует предъявить обвинения, которые могут быть выдвинуты в ближайшее время, возможно, уже на следующей неделе. Напомним, в августе ФБР провело обыски в доме Джона Болтона в Мэриленде и его офисе в Вашингтоне. Целью этих следственных действий было выяснение обстоятельств работы Болтона с секретными материалами и проверка возможных фактов их несанкционированного раскрытия средствам массовой информации.

Болтон был советником президента США по нацбезопасности на первом сроке Трампа. После штурма Капитолия сторонниками республиканца в 2021 году он начал резко его критиковать.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше