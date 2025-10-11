Экс-советнику Трампа Болтону могут предъявить обвинения уже на следующей неделе

Согласно информации, полученной телеканалом, прокуратура штата Мэриленд планирует предъявить обвинения, которые могут быть выдвинуты в ближайшее время, возможно, уже на следующей неделе. Напомним, в августе ФБР провело обыски в доме Джона Болтона в Мэриленде и его офисе в Вашингтоне. Целью этих следственных действий было выяснение обстоятельств работы Болтона с секретными материалами и проверка возможных фактов их несанкционированного раскрытия средствам массовой информации.