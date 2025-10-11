В Брюсселе могут появиться военные патрули для борьбы с преступностью на улицах

Министр обороны Бельгии Тео Франкен не исключил, что к концу 2025 года на улицах Брюсселя могут появиться военные патрули из-за роста уровня преступности в столице. Об этом информирует ТАСС.
Во время интервью бельгийскому изданию Soir Франкен в ответ на вопрос, возможно ли вывести военных на улицы Брюсселя до конца года, заявил, что такой вариант развития событий не исключен.
Сообщается, что в 2024 и 2025 годах криминальная обстановка в столице Бельгии резко ухудшилась. Отмечается, что перестрелки в Брюсселе происходят до нескольких раз в неделю, а на улицах города фиксируется существенное увеличение количества случаев воровства и насилия. -0-