Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что свыше 250 тысяч украинских военнослужащих самовольно покинули свои подразделения, сообщает издание «Страна.ua».
По ее словам, если текущая тенденция сохранится, то вскоре число таких случаев может достичь половины личного состава украинской армии.
В качестве причин массового дезертирства Безуглая указала на нелогичные приказы, неудовлетворительное обучение и жестокое обращение со стороны командования.
До этого Безуглая также рекомендовала жителям крупных городов, особенно Киева, рассмотреть возможность временного переезда на осенне-зимний период из-за риска масштабных отключений энергоснабжения.