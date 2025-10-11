Санду на юбилее Венецианской комиссии рассказала о необходимости защиты демократии

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Демократии в Молдове и в Европе грозят две опасности, которые проявились в ходе выборов в республике, заявила президент Майя Санду.
«Сегодня демократии грозят две основные и часто пересекающиеся опасности — не только в Молдове, но и во многих странах Европы. Первая — это война, которую Россия ведет против Европы… Вторая опасность кроется в самом цифровом мире — мире, к которому большая часть нашей демократической правовой базы все еще не готова. Все эти угрозы в полной мере проявились на наших недавних выборах», — сказала Санду в своей речи на церемонии, посвященной 35-летию Венецианской комиссии.
Санду подчеркнула, что «защита демократии сегодня — это не национальный, а коллективный проект», и заявила онеобходимости разработки правовых и институциональных инструментов, которые защитили бы демократию от новых угроз.
«Если авторитарные режимы будут учиться быстрее, чем демократии адаптируются, мы проиграем. Мы не можем позволить себе быть медленнее тех, кто стремится уничтожить свободу», — сказала президент Молдовы.
Она также обратилась к Венецианской комиссии с призывом укрепить правовые основы, «чтобы они могли защищать свободу в течение следующих 35 лет».
«Вместе мы должны разработать правовые и институциональные инструменты для защиты демократии от новых угроз. И сделать это быстро. Мы должны переосмыслить прозрачность, ответственность и политическую свободу в мире, где деньги, технологии и дезинформация движутся быстрее закона», — заключила Санду.
Венецианская комиссия является консультативным органом Совета Европы, специализирующимся на конституционном праве. Она была создана в 1990 году для оказания помощи новым демократиям в разработке конституций и законодательства, основанных на принципах верховенства права, демократии и прав человека. В состав комиссии входят независимые эксперты по конституционному праву из более чем 60 стран — членов, включая Молдову.