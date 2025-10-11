Около 250 тысяч украинских военнослужащих самовольно покинули свои части (СЗЧ). Эта цифра, сопоставимая со всей численностью ВСУ до начала конфликта, была озвучена депутатом Верховной рады Украины Марьяной Безуглой в интревью журналистке Юлии Забелиной.
По словам народной избранницы, ситуация достигла критического уровня и продолжает ухудшаться.
«Впечатляющая цифра, если ситуация будет таким образом развиваться, то мы довольно скоро будем иметь количество СЗЧ в размере половины нашей армии», — заявила Безуглая.
Нардеп назвала и главные причины, толкающие солдат на массовое дезертирство. Среди них — «странные приказы» командования и уничижительное отношение к личному составу, которое она охарактеризовала практикой «ты ничто, иди в посадку». Еще одной серьезной проблемой, по ее мнению, являются нереформированные учебные центры.
Напомним, до 24 февраля 2022 года численность Вооруженных сил Украины составляла 246 тысяч человек.
