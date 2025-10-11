«Армия дезертиров»: в Раде шокировали реальной цифрой сбежавших солдат

Нардеп назвала и главные причины, толкающие солдат на массовое дезертирство. Среди них — «странные приказы» командования и уничижительное отношение к личному составу, которое она охарактеризовала практикой «ты ничто, иди в посадку». Еще одной серьезной проблемой, по ее мнению, являются нереформированные учебные центры.