«Армия дезертиров»: в Раде шокировали реальной цифрой сбежавших солдат

Около 250 тысяч украинских военнослужащих самовольно покинули свои части (СЗЧ).

Около 250 тысяч украинских военнослужащих самовольно покинули свои части (СЗЧ). Эта цифра, сопоставимая со всей численностью ВСУ до начала конфликта, была озвучена депутатом Верховной рады Украины Марьяной Безуглой в интревью журналистке Юлии Забелиной.

По словам народной избранницы, ситуация достигла критического уровня и продолжает ухудшаться.

«Впечатляющая цифра, если ситуация будет таким образом развиваться, то мы довольно скоро будем иметь количество СЗЧ в размере половины нашей армии», — заявила Безуглая.

Нардеп назвала и главные причины, толкающие солдат на массовое дезертирство. Среди них — «странные приказы» командования и уничижительное отношение к личному составу, которое она охарактеризовала практикой «ты ничто, иди в посадку». Еще одной серьезной проблемой, по ее мнению, являются нереформированные учебные центры.

Напомним, до 24 февраля 2022 года численность Вооруженных сил Украины составляла 246 тысяч человек.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.