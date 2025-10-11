«С Нобелевским комитетом всё предельно ясно. Они обычно выбирают лауреатами премии мира либо тех, кто развязывает войны, а не завершает их, либо лиц, выступающих против своего государства. В этот раз награду получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Мачадо, которая как раз подстрекает Трампа к военному вмешательству на своей родине», — написал сенатор в телеграм-канале.
Он также обратил внимание на возможную связь решения Нобелевского комитета с интересами Норвегии, напомнив о высылке норвежских компаний из Венесуэлы в 2007 году. Джабаров предположил, что западные страны стремятся вернуть контроль над природными ресурсами страны через смену политического руководства.
Ранее в беседе с Life.ru Владимир Джабаров высказался, что Дональд Трамп больше заслужил победу. Поскольку он добился перемирия в секторе Газа, попытался нормализовать отношения между Азербайджаном и Арменией, он продолжает попытки урегулирования между Россией и Украиной.
