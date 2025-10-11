В лидерах — предатели или агрессоры: В Совфеде раскритиковали Нобелевский комитет

«С Нобелевским комитетом всё предельно ясно. Они обычно выбирают лауреатами премии мира либо тех, кто развязывает войны, а не завершает их, либо лиц, выступающих против своего государства. В этот раз награду получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Мачадо, которая как раз подстрекает Трампа к военному вмешательству на своей родине», — написал сенатор в телеграм-канале.