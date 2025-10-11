Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В лидерах — предатели или агрессоры: В Совфеде раскритиковали Нобелевский комитет

Нобелевский комитет систематически присуждает премию мира политическим деятелям, выступающим против собственных государств или способствующим развязыванию военных конфликтов. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя награждение лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо.

Источник: Life.ru

«С Нобелевским комитетом всё предельно ясно. Они обычно выбирают лауреатами премии мира либо тех, кто развязывает войны, а не завершает их, либо лиц, выступающих против своего государства. В этот раз награду получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Мачадо, которая как раз подстрекает Трампа к военному вмешательству на своей родине», — написал сенатор в телеграм-канале.

Он также обратил внимание на возможную связь решения Нобелевского комитета с интересами Норвегии, напомнив о высылке норвежских компаний из Венесуэлы в 2007 году. Джабаров предположил, что западные страны стремятся вернуть контроль над природными ресурсами страны через смену политического руководства.

Ранее в беседе с Life.ru Владимир Джабаров высказался, что Дональд Трамп больше заслужил победу. Поскольку он добился перемирия в секторе Газа, попытался нормализовать отношения между Азербайджаном и Арменией, он продолжает попытки урегулирования между Россией и Украиной.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше