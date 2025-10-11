В немецком городе Гисен произошла стрельба на рыночной площади

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный открыл огонь на рыночной площади немецкого города Гисен (федеральная земля Гессен). Несколько человек получили ранения. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на местную полицию.
Преступник устроил стрельбу в 15.10 по местному времени (16.10 по минскому времени), пока его не удалось задержать. Сообщается, что инцидент произошел около здания букмекерской конторы недалеко от рыночной площади.
В связи с происшествием полиция оцепила входы на рыночную площадь, чтобы обеспечить безопасность граждан и не допустить проникновения посторонних на место происшествия. -0-