Проверка боеготовности: военные Беларуси выдвигаются в назначенные районы

Проверкой предусмотрено приведение Вооруженных сил республики в высшую степень боевой готовности.

МИНСК, 11 окт — Sputnik. Воинские подразделения, которые принимают участие в проверке боеготовности, выдвигаются в назначенные районы, сообщила пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

В субботу утром ведомство проинформировало о проведении по поручению Главнокомандующего — президента Беларуси Александра Лукашенко проверки боеготовности в армии.

«Подразделения Вооруженных сил, привлекаемые к проверке боеготовности, выдвигаются в назначенные районы», — сообщило Минобороны.

Кроме того, военные опубликовали видео, как колонна бронетехники и грузовых автомобилей выезжает с территории одной из частей.

Проверка проходит под руководством Госсекретаря Совбеза Беларуси Александра Вольфовича. Он уже провел смотр готовности одного из подразделений ВС.

