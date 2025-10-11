ЕС обвинил Таджикистан в саботаже решения МУС после визита Путина

Это уже второй подобный случай за последнее время. Год назад, в сентябре 2024 года, Владимир Путин посещал Монголию, которая также ратифицировала Римский статут. Тогда власти Улан-Батора объяснили свой отказ арестовывать российского лидера энергетической зависимостью и политикой нейтралитета.