ЕС обвинил Таджикистан в саботаже решения МУС после визита Путина

Европейский союз обвинил Таджикистан в невыполнении своих международных обязательств по ордеру на арест президента России Владимира Путина, выданному Международным уголовным судом (МУС).

Европейский союз обвинил Таджикистан в невыполнении своих международных обязательств по ордеру на арест президента России Владимира Путина, выданному Международным уголовным судом (МУС). Заявление последовало после недавнего трехдневного визита российского лидера в Душанбе.

Как сообщили в Европейской службе внешних связей (EEAS), Таджикистан, являясь государством-участником Римского статута МУС, был обязан исполнить ордер. Евросоюз «продолжает поддерживать расследования, проводимые прокурором МУС на Украине, и призывает все государства к сотрудничеству», — подчеркнули в Брюсселе.

Напомним, МУС выдал ордер на арест Путина весной 2023 года. Россия сочла это решение юридически ничтожным, так как вышла из-под юрисдикции суда еще в 2016 году.

Это уже второй подобный случай за последнее время. Год назад, в сентябре 2024 года, Владимир Путин посещал Монголию, которая также ратифицировала Римский статут. Тогда власти Улан-Батора объяснили свой отказ арестовывать российского лидера энергетической зависимостью и политикой нейтралитета.

МУС, напомним, после этого обвинил Монголию в нарушении Римского статута и передал этот вопрос на рассмотрение государств-участников. Теперь, по всей видимости, аналогичная процедура ожидает и Таджикистан.

